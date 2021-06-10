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Холдинг Уоррена Баффетта инвестировал $500 млн в дружественный к криптовалютам необанк
09:42 10.06.2021 |
Инвестиционный холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway инвестировал в бразильский Nubank $500 млн. Финансирование стало продолжением раунда Серии G, в рамках которого необанк оценили в $30 млрд.
Согласно пресс-релизу, полученные от инвесторов деньги цифровой банк направит на международную экспансию и расширение штата.
«По количеству клиентов Nubank является крупнейшим цифровым банком в мире - их число превысило 40 млн. В течение первых пяти месяцев 2021 года каждый день к нему присоединялись 45 000 новых пользователей», - говорится в заявлении.
В сентябре 2020 года Nubank приобрел инвестиционную платформу Easynvest. В мае 2021 года Центральный банк Бразилии одобрил слияние, а 2 июня стороны закрыли сделку.
Easynvest управляет активами на $5 млрд, а ее клиентами являются 1,6 млн человек. Платформа предлагает пользователям инвестиции в цифровые активы и биржевые фонды на базе биткоина.
Руководители Berkshire Hathaway неоднократно критиковали криптовалюты. В мае 2021 года вице-председатель совета директоров холдинга Чарльз Мангер заявил, что ненавидит успех биткоина, и назвал его «финансовым активом, изобретенным из воздуха».
Напомним, в феврале 2020 года Баффетт заявил, что криптовалюты не имеют какой-либо ценности и ничего не производят. Он подчеркнул, что не владеет и никогда не будет владеть цифровыми активами.
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