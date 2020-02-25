Уоррен Баффетт снова заявил о бесполезности криптовалют

Несмотря на недавнюю встречу с главой Tron Foundation Джастином Саном и рядом других представителей криптовалютной индустрии, известный инвестор и CEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт по-прежнему убежден, что цифровые активы не имеют ценности.

Ожидавшаяся еще в прошлом году встреча Сана с часто критикующим криптовалюты Баффеттом состоялась в январе, после чего глава Tron сообщил, что подарил ему первый биткоин и TRX.

«Фактически, Баффетт теперь тоже держит биткоин», - заявил Сан накануне.

Сам Баффетт, однако, смотрит на этот вопрос несколько иначе.

«Криптовалюты не имеют какой-либо ценности и ничего не производят. С точки зрения ценности - это полный ноль. У меня нет и никогда не будет никаких криптовалют», - сказал он в интервью CNBC.

В то же время Уоррен Баффетт весьма высоко оценил саму встречу с Саном.

«Джастин пришел со своими четырьмя друзьями, и они вели себя идеально. Мы провели три с половиной часа за обедом, и это был очень дружественный обмен мнениями», - добавил он.

Благотворительный ужин с Уорреном Баффетом, за которой Сан заплатил рекордные $4,5 млн, прошел 23 января в одном из клубов в американском штате Небраска. На нем также присутствовали создатель Litecoin Чарли Ли, глава инвестиционной платформы eToro Йони Ассия, финансовый директор Huobi Крис Ли и глава Binance Charity Foundation Хелен Хай.



