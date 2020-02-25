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Уоррен Баффетт снова заявил о бесполезности криптовалют
13:29 25.02.2020 |
Несмотря на недавнюю встречу с главой Tron Foundation Джастином Саном и рядом других представителей криптовалютной индустрии, известный инвестор и CEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт по-прежнему убежден, что цифровые активы не имеют ценности.
Ожидавшаяся еще в прошлом году встреча Сана с часто критикующим криптовалюты Баффеттом состоялась в январе, после чего глава Tron сообщил, что подарил ему первый биткоин и TRX.
«Фактически, Баффетт теперь тоже держит биткоин», - заявил Сан накануне.
Сам Баффетт, однако, смотрит на этот вопрос несколько иначе.
«Криптовалюты не имеют какой-либо ценности и ничего не производят. С точки зрения ценности - это полный ноль. У меня нет и никогда не будет никаких криптовалют», - сказал он в интервью CNBC.
В то же время Уоррен Баффетт весьма высоко оценил саму встречу с Саном.
«Джастин пришел со своими четырьмя друзьями, и они вели себя идеально. Мы провели три с половиной часа за обедом, и это был очень дружественный обмен мнениями», - добавил он.
Благотворительный ужин с Уорреном Баффетом, за которой Сан заплатил рекордные $4,5 млн, прошел 23 января в одном из клубов в американском штате Небраска. На нем также присутствовали создатель Litecoin Чарли Ли, глава инвестиционной платформы eToro Йони Ассия, финансовый директор Huobi Крис Ли и глава Binance Charity Foundation Хелен Хай.
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