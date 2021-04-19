Нормативы к началу апреля нарушали 7 украинских банков – НБУ

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали Первый инвестиционный банк (44,14%) и Юнекс Банк (27,23%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (131,72%), Проминвестбанк (110,89%), ПриватБанк (94,02%) и Индустриалбанк (11,32%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (111,99%).
Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушал Проминвестбанк (29,45%).