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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Совет НБУ запросил информацию у правления о результатах участия НБУ в МФО в 2014-2020 гг.

 

Совет Национального банка Украины (НБУ) поручил правлению регулятора сообщить о результатах участия центробанка в международных финансовых организациях (МФО) в период с 2014-го по 2020 год, сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

"Совет поручил правлению доложить о результатах участия НБУ и деятельности делегированных им работников в международных финансовых организациях в период 2014-2020 год", – написал он в Facebook в среду.

Данилишин добавил, что в ходе заседания Совет направил правлению НБУ ряд протокольных поручений, в том числе по предоставлению информации о состоянии рассмотрения судебных дел о восстановлении на работе уволенных сотрудников Нацбанка в 2014-2020 годах и о суме компенсаций, выплаченных уволенным с июля 2020 года работникам.

Совет также поручил правлению предоставить информацию о состоянии рассмотрения судебных дел по искам к НБУ о признании незаконными решений Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) об отнесении к категории неплатежеспособных, о введении временной администрации и ликвидации банков в 2014-2020 годах и о размере выплат по таким решениям судов.

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Кроме того, Совет запросил информацию об объемах реформированных резервов под возможные будущие обязательства НБУ в связи с признанием судами решений центробанка об отнесении банков к категории неплатежеспособных незаконными.

Данилишин добавил, что на соответствующем заседании Совет НБУ также решил рекомендовать правлению усилить мониторинг за соблюдением стратегии коммуникаций Нацбанка и повысить эффективность действующей системы управления коммуникациями регулятора.

Указывается, что Совет предоставил рекомендации, в том числе по усовершенствованию антикризисных коммуникаций НБУ, введению системы оценки эффективности коммуникационной политики Нацбанка, по проведению коммуникационных мероприятий и совершенствованию внутренних коммуникаций.

По результатам рассмотрения вопроса о реализации Стратегии макропруденциальной политики, Совет, в частности, рекомендовал правлению НБУ обновить существующую стратегию в связи с присоединением небанковского финсектора и провести оценку воздействия принятых Нацбанком мер макропруденциальной политики в ответ на "коронакризис" на балансы банков и их финрезультаты.

Кроме того, Совет рекомендовал активизировать работу по обоснованию необходимости внесения изменений закон "О банках и банковской деятельности" с целью приведения структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами, а также углубить исследования равновесных траекторий корпоративного, потребительского и ипотечного кредитования.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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