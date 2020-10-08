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МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления
11:35 08.10.2020 |
Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал придерживаться принципов управления Национальным банком Украины (НБУ), которые доказали свою пользу как для НБУ, так и в целом для экономики Украины.
"Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком", - подчеркивается в его заявлении, распространенном в четверг.
Люнгман напомнил, что эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Фондом.
"Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - подчеркнул глава представительства МВФ.
Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы - Дмитрию Сологубу, сославшись на письмо главы Нацбанка и обвинив их в нарушении распорядительных актов НБУ, Кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка и требований Кодекса законов о труде.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко, который как член совета поддержал решение о выговоре и недоверии, в интервью "ЗН" подчеркнул необходимость командной игры и соблюдения стратегии коммуникаций центробанка, одним из принципов которой является политика "единого голоса".
В НБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что все члены правления Нацбанка работают в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности, а представление на увольнение кого-либо из них отсутствуют.
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