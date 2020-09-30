JPMorgan заплатит $920 млн за манипуляции на рынках драгметаллов и госбумаг

Расследование в отношении банка проводили министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Оно было вызвано подозрениями, что некоторые трейдеры банка размещали заявки на покупку или продажу, которые изначально не собирались исполнять, для создания ложного представления о заинтересованности в подобной сделке, что могло привести к повышению интереса других участников рынка.
Как говорится в сообщении CFTC, размер штрафа для JPMorgan является рекордным за манипуляции такого рода.
С начала года капитализация JPMorgan упала почти на треть и составляет сейчас около $293 млрд.