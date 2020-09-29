Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты

Amazon представила собственную технологию распознавания ладони, которая первоначально будет использоваться для бесконтактной оплаты товаров в фирменных магазинах компании. Технология Amazon One считается перспективной: в компании уверены, что в будущем она выйдет за пределы розничной сети и будет использоваться для идентификации людей в офисных зданиях, на стадионах и т.д.

Для использования данной технологии сначала требуется создание электронного «отпечатка ладони», учитывающего особенности строения руки пользователя, узора линий, вен и др. Когда такой отпечаток создан и привязан к банковскому счёту, клиенту остаётся только поднести ладонь к специальному считывателю, чтобы пройти идентификацию и оплатить покупки. На начальном этапе технология Amazon One будет задействована в собственных магазинах компании в Сиэтле, но в ближайшие месяцы она распространится на всю торговую сеть.

«Мы считаем, что технология Amazon One имеет перспективы широкого применения за пределами наших розничных магазинов, поэтому мы также планируем предлагать её использование третьим сторонам, таким как торговые точки, стадионы и офисные центры», - сказал вице-президент по розничному бизнесу Amazon Дилип Кумар (Dilip Kumar).

Сильное присутствие Amazon на розничном рынке поможет компании сделать оплату покупок с помощью ладони реальностью. Amazon не подтвердила, будет ли технология предоставлена другим розничным сетям, но заявила, что в настоящее время «ведутся активные переговоры с несколькими потенциальными клиентами». Также было сказано, что Amazon предпочла использовать распознавание ладони, поскольку такой подход оказался более конфиденциальным по сравнению, например, с распознаванием лиц.

«Одна из причин заключалась в том, что распознавание ладони считается более конфиденциальным, чем некоторые биометрические альтернативы, потому что нельзя установить личность человека по его ладони. Кроме того, для использования технологии требуется сделать определённый жест, задержав ладонь над специальным устройством», - пояснил Дилип Кумар.

Для сканирования ладоней клиентов Amazon будет использовать оборудование с собственными алгоритмами на основе компьютерного зрения для захвата и шифрования изображений. Использование сервиса не потребует наличия учётной записи Amazon, от покупателя будет достаточно номера телефона и банковской карты. Пользователи также смогут удалить свои биометрические данные с портала компании, если вдруг решат прекратить использование сервиса.