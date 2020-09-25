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JPMorgan может заплатить рекордные $1 млрд за манипуляции трейдеров на рынках
08:19 25.09.2020 |
JPMorgan Chase & Co. готовится заплатить штраф в размере почти $1 млрд для урегулирования претензий властей США, связанных с манипуляциями при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими ценными бумагами, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Это соглашение может положить конец расследованиям, которые в настоящее время проводят министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи с подозрениями, что некоторые трейдеры банка использовали так называемый "спуфинг" (spoofing), то есть размещали значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать.
"Спуфинг" может создавать скачки спроса на ценные бумаги, которые основаны на ложных данных. Данная практика была признана незаконной в США в 2010 году.
Возможный штраф может стать рекордным за манипуляции такого рода, о договоренности может быть объявлено на этой неделе, отметили источники.
По их словам, соглашение об урегулировании не должно привести к каким-либо ограничениям деятельности JPMorgan. Ожидается, что банк признает правонарушения.
Представители Минюста, CFTC, SEC и JPMorgan отказались предоставить комментарии.
Котировки акций JPMorgan на торгах в четверг снижаются на 0,5%. С начала года капитализация банка упала на 33,8%, до $282,6 млрд.
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