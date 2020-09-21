Из-за коронавируса швейцарский банк UBS переведёт трейдеров в дополненную реальность

По сообщениям сетевых источников, швейцарский инвестиционный банк UBS намерен провести необычный эксперимент по переводу своих трейдеров в режим дополненной реальности. Этот шаг обусловлен тем, что из-за пандемии коронавируса многие сотрудники банка не могут вернуться в офисы и продолжают выполнять свои обязанности удалённо.

Также известно, что для взаимодействия с виртуальным пространством трейдеры будут использовать очки смешанной реальности Microsoft HoloLens. Некоторые трейдеры, как сообщается, уже получили от банка всё необходимое для работы в дополненной реальности оборудование.

В банке подчеркнули намерение продолжить эксперименты, направленные на то, чтобы обеспечить работающих удалённо сотрудников необходимыми для выполнения обязанностей инструментами. Например, в настоящее время рассматривается вариант установки дома у трейдеров дополнительных мониторов, на которые будет выводиться картинка с камер, работающих у их коллег.

В банке считают, что такой подход сделает проще процесс взаимодействия между трейдерами в условиях, когда им приходится работать удалённо. Главный операционный директор UBS Беатриц Мартин заявила о том, что банк создал специальную рабочую группу, деятельность которой будет направлена на «переосмысление торговой площадки».

Источник отмечает, что многие банки хотели бы вернуть сотрудников в офисы, но не делают этого из-за опасений, связанных с коронавирусом и ростом заболеваемости.