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Из-за коронавируса швейцарский банк UBS переведёт трейдеров в дополненную реальность
12:21 21.09.2020 |
По сообщениям сетевых источников, швейцарский инвестиционный банк UBS намерен провести необычный эксперимент по переводу своих трейдеров в режим дополненной реальности. Этот шаг обусловлен тем, что из-за пандемии коронавируса многие сотрудники банка не могут вернуться в офисы и продолжают выполнять свои обязанности удалённо.
Также известно, что для взаимодействия с виртуальным пространством трейдеры будут использовать очки смешанной реальности Microsoft HoloLens. Некоторые трейдеры, как сообщается, уже получили от банка всё необходимое для работы в дополненной реальности оборудование.
В банке подчеркнули намерение продолжить эксперименты, направленные на то, чтобы обеспечить работающих удалённо сотрудников необходимыми для выполнения обязанностей инструментами. Например, в настоящее время рассматривается вариант установки дома у трейдеров дополнительных мониторов, на которые будет выводиться картинка с камер, работающих у их коллег.
В банке считают, что такой подход сделает проще процесс взаимодействия между трейдерами в условиях, когда им приходится работать удалённо. Главный операционный директор UBS Беатриц Мартин заявила о том, что банк создал специальную рабочую группу, деятельность которой будет направлена на «переосмысление торговой площадки».
Источник отмечает, что многие банки хотели бы вернуть сотрудников в офисы, но не делают этого из-за опасений, связанных с коронавирусом и ростом заболеваемости.
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