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Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
12:00 09.09.2020 |
Microsoft запустила продажи гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2 в своём интернет-магазине Microsoft Store для широкой публики в ряде стран, больше не ограничиваясь корпоративными клиентами. Любой пользователь теперь сможет заказать её в любых количествах, хотя до недавних пор эта возможность была доступна только для крупнейших компаний.
Впрочем, большого всплеска продаж вряд ли стоит ожидать. Хотя технология Microsoft Mixed Reality впечатляет, гарнитура HoloLens 2 не каждому окажется по карману. Microsoft по-прежнему не собирается снижать цену устройства, сохранив её на уровне $3500.
К тому же, для этой гарнитуры имеется не так уж много приложений и ещё меньше игр. HoloLens 2 действительно предназначена для предприятий, располагающим средствами для создания собственного программного обеспечения.
Появление Microsoft HoloLens 2 в широком доступе означает, что средние и небольшие предприятия теперь смогут воспользоваться этой технологией для улучшения своей рабочей среды. Например, технология HoloLens отлично подходит для работы на конвейере, и теперь её смогут применять в небольших компаниях, которые, например, специализируются на оказании услуг по ремонту.
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