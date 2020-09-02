Нацбанк отменил ограничение зарплат руководства на время карантина

Национальный банк Украины (НБУ) восстановил уровень "докарантинных" зарплат после признания Конституционным судом Украины (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.

Согласно сообщениям о существенных изменениях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), 31 августа глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 477,8 тыс. грн, а замглавы правления Екатерина Рожкова - 316,4 тыс. грн.

Сообщения о зарплате других членов правления пока не обнародованы.

Как сообщил народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") на своем сайте в среду, до вступления в силу зарплатных ограничений экс-глава Нацбанка Яков Смолий в апреле отчитывался НАПК о зарплате в 417 тыс. грн, что на 14,6% меньше зарплаты нынешнего главы центробанка.

Как сообщалось, КС 28 августа признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

Ранее власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанное ограничение до 1 июля, однако это не было сделано.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала включил этот вопрос в повестку внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля, однако затем попросил его не рассматривать.

В июле Рожкова заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что Нацбанк настаивает на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат, которое угрожает потерей высококвалифицированных кадров.