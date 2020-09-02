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Нацбанк отменил ограничение зарплат руководства на время карантина
17:01 02.09.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) восстановил уровень "докарантинных" зарплат после признания Конституционным судом Украины (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.
Согласно сообщениям о существенных изменениях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), 31 августа глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 477,8 тыс. грн, а замглавы правления Екатерина Рожкова - 316,4 тыс. грн.
Сообщения о зарплате других членов правления пока не обнародованы.
Как сообщил народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") на своем сайте в среду, до вступления в силу зарплатных ограничений экс-глава Нацбанка Яков Смолий в апреле отчитывался НАПК о зарплате в 417 тыс. грн, что на 14,6% меньше зарплаты нынешнего главы центробанка.
Как сообщалось, КС 28 августа признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.
Ранее власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанное ограничение до 1 июля, однако это не было сделано.
Президент Украины Владимир Зеленский сначала включил этот вопрос в повестку внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля, однако затем попросил его не рассматривать.
В июле Рожкова заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что Нацбанк настаивает на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат, которое угрожает потерей высококвалифицированных кадров.
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