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Конституционный Суд по просьбе судей отменил ограничение зарплат на время карантина
Конституционный Суд отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.
Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее конституционное представление внесли судьи Верховного суда, передает БизнесЦензор.
"Указанные положения законов признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения", - сказано в сообщении.
В частности, КСУ пришел к выводу, что ограничения судейского вознаграждения является посягательством на гарантии независимости судей.
Кроме того, по мнению судей, ограничение предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, которое установлено на время карантина, является неопределенным относительно его действия во времени и не обеспечивает предсказуемости применения этих норм права. Кроме того, по мнению КСУ, таким образом зарплаты судей, чиновников и топ-менеджеров госпредприятий поставлены в зависимость от исполнительной власти.
Кроме того, КСУ отменил ному закона о запрете Государственной казначейской службе осуществлять списание средств государственного бюджета и местных бюджетов на основании решений судов до 1 января 2021 года.
Как сообщалось, ранее пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности установления ряда ограничений на время карантина, введенных Кабмином и Верховной Радой.
В частности, судьи просили отменить введенное на время карантина ограничение заработных плат и денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое - до 298,4 млрд грн.
При этом законом органичена максимальная заработная плата, денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) размером 10 минимальных зарплат. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.
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