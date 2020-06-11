Goldman Sachs заработала более $1 млрд на падающем рынке

Торговое подразделение Goldman Sachs Group Inc получило в январе-мае 2020 г. доход в размере более $1 млрд благодаря тому, что трейдеры группы сделали ставку на падение цен на нефть. Об этом передает Reuters со ссылкой на источник, осведомленный с финансами Goldman.

По его словам, дополнительный доход был в основном обеспечен операциями с нефтью, хотя и другие сырьевые товары, включая природный газ, электроэнергию и драгоценные металлы, также внесли свой вклад в этот процесс.

В апреле из-за активной распродажи цены на нефть обрушились до самого низкого уровня за 21 год. В какой-то момент фьючерсы на нефть провалились на отрицательную территорию, поскольку запаниковавшие трейдеры сбросили свои позиции, опасаясь, что иначе им придется осуществлять физическую доставку непроданной нефти без места для ее размещения.

Бóльшую часть дохода Goldman обеспечила торговля нефтью под контролем сингапурского партнера группы Цинь Сяо (Qin Xiao) и работающего в Лондоне Энтони Дьюелла (Anthony Dewell), считают в Bloomberg News.

Между тем, многочисленные фонды и брокерские конторы понесли серьезные убытки в ходе торговых операций с нефтью из-за спада автомобильных и воздушных перевозок после введения глобального карантинного режима. Ситуацию усугубила торговая война между Саудовской Аравией и РФ, стартовавшая после провала виртуального саммита ОПЕК+ в начале марта.

«Мы являемся маркет-мейкерами и занимаемся франчайзинговым бизнесом для клиентов. Сейчас, как и всегда, мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь нашим клиентам управлять своими рисками», - заявил агентству Reuters представитель Goldman Патрик Ленихан (Patrick Lenihan).