Нацбанк предоставил кредиты рефинансирования 13 банкам





Национальный банк Украины (НБУ) в период с 4 по 8 апреля удовлетворил заявки 13 банков на рефинансирование на срок более 30 дней, в том числе Альфа-Банку (Киев) предоставил 660 млн грн, Кредобанку (Львов) - 600 млн грн, а Райффайзен банку Аваль (Киев) - 400 млн грн, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора в среду.

Согласно им, банк "Пивденный" (Одесса) привлек 300 млн грн, банк "3/4" - 230 млн грн, Индустриалбанк (оба - Киев) - 152 млн грн, Радабанк (Днепр) - 125 млн грн, МТБ Банк (Одесская обл.) - 100 млн грн, банк "Украинский капитал" - 59,5 млн грн, Айбокс Банк (оба - Киев) - 40,89 млн грн, МетаБанк (Запорожье) - 32 млн грн, банк "Глобус" - 24 млн грн и Скай Банк (оба - Киев) - 21,6 млн грн.

Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11-ти банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день центробанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн - Укрэксимбанку.

Нацбанк ранее установил ставку по 90-дневному рефинансированию (постоянную) и по рефинансированию на срок от года до пяти лет (плавающую) на уровне учетной ставки НБУ (8%).

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, а по рефинансированию на срок от года пяти лет - каждую вторую пятницу месяца, то есть следующие тендеры состоятся 15 мая и 12 июня соответственно.