Deutsche Bank хочет привлечь к своей модернизации американские технологические компании

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank проводит тендер с участием Microsoft, Google и Amazon на право проведения работ по перестройке своих устаревших и раздробленных компьютерных сетей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

В банке подтвердили проведение тендера. «Чтобы помочь оценить варианты, мы запустили тендер с несколькими поставщиками облачных услуг ... мы ожидаем, что сможем завершить процесс в ближайшие месяцы», - цитирует Reuters заявление Deutsche Bank.

Внедрение новых технологий является проблемой для всех международных банков. Однако для Deutsche Bank этои вопрос стоит особенно остро после стремительного глобального расширения, которое включало приобретение лондонского инвестиционного банка Morgan, Grenfell & Co. и Bankers Trust из США.