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Акции Deutsche Bank подскочили в цене на 10% на информации о новом крупном акционере
18:31 06.02.2020 |
Акции Deutsche Bank AG взлетели в цене на 10% на торгах в четверг на информации, что американский инвестфонд Capital Group Cos. приобрел долю в банке, продемонстрировав, таким образом, доверие к его плану реструктуризации.
Capital Group ранее сообщил, что стал владельцем 3,1%-ной доли Deutsche Bank, заняв, таким образом, четвертое место среди крупнейших акционеров немецкого банка после катарского госинвестфонда, BlackRock Inc. и Hudson Executive Capital LP, пишет Dow Jones.
Deutsche Bank в июле прошлого года объявил о "радикальной трансформации" бизнес-модели, рассчитывая стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса.
На прошлой неделе банк обнародовал отчетность за 2019 год, по итогам которого зафиксировал чистый убыток в размере 3,1 млрд евро из-за масштабных списаний, связанных с реструктуризацией бизнеса.
Акции Deutsche Bank по данным на 16:25 EET торгуются на уровне 9,16 евро, что на 10,9% выше уровня предыдущей сессии, бумаги подорожали на 24% за последние 12 месяцев.
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