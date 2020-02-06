Акции Deutsche Bank подскочили в цене на 10% на информации о новом крупном акционере

Акции Deutsche Bank AG взлетели в цене на 10% на торгах в четверг на информации, что американский инвестфонд Capital Group Cos. приобрел долю в банке, продемонстрировав, таким образом, доверие к его плану реструктуризации.

Capital Group ранее сообщил, что стал владельцем 3,1%-ной доли Deutsche Bank, заняв, таким образом, четвертое место среди крупнейших акционеров немецкого банка после катарского госинвестфонда, BlackRock Inc. и Hudson Executive Capital LP, пишет Dow Jones.

Deutsche Bank в июле прошлого года объявил о "радикальной трансформации" бизнес-модели, рассчитывая стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса.

На прошлой неделе банк обнародовал отчетность за 2019 год, по итогам которого зафиксировал чистый убыток в размере 3,1 млрд евро из-за масштабных списаний, связанных с реструктуризацией бизнеса.

Акции Deutsche Bank по данным на 16:25 EET торгуются на уровне 9,16 евро, что на 10,9% выше уровня предыдущей сессии, бумаги подорожали на 24% за последние 12 месяцев.

