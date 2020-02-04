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Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,3 млрд евро
18:05 30.01.2020 |
Масштабная реструктуризация в Deutsche Bank обернулась этому крупнейшему в Германии финансовому институту в 2019 году убытками на сумму почти в 5,3 млрд евро. Об этом говорится в сообщении руководства банка, обнародованном в четверг, 30 января. Только в четвертом квартале минувшего года чистые убытки составили около 1,5 млрд евро. В сообщении подчеркивается, что эти потери произошли "исключительно из-за затрат на реструктуризацию".
В Deutsche Bank отметили, что понесенные в 2019 году убытки в целом соответствуют прогнозам. Летом прошлого года финансовый концерн принял масштабную программу реформ с целью сделать Deutsche Bank более доходным и ориентированным на клиентов. "Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять", - заявил глава банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing) во Франкфурте-на-Майне.
По словам Зевинга, реструктуризация идет по плану, новая стратегия приносит плоды, и банк в некоторых сферах добился даже больших результатов, чем ожидалось. В 2018 год Deutsche Bank, после убытков на протяжении трех лет подряд, получил чистую прибыль в объеме 341 млн евро. В настоящее время в банке работают почти 88 тысяч человек - примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.
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