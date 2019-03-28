Глава Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с обвинениями в отмывании денег, отправил в отставку президента финансовой организации Биргитте Боннесен, сообщается в пресс-релизе банка.

"Развитие событий последних дней спровоцировали огромное давление на банк. В связи с этим Совет директоров решил освободить Бригитте Боннесен от занимаемой должности", - приводятся в пресс-релизе слова главы Совета директоров банка Ларса Идемарка.

Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале. Шведское управление по борьбе с экономической преступностью в настоящее время проводит расследование в отношении банка в связи с подозрениями в мошенничестве и раскрытии инсайдерской информации. Кроме этого, расследование в отношении Swedbank ведут финансовые инспекции Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии.