В скандал об отмывании денег Danske Bank оказался вовлечен шведский Swedbank

Один из крупнейших банков Швеции оказался в центре скандала из-за подозрительных операций, связанных с Россией и бывшими республиками СССР.

В период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского подразделения датского фининститута Danske Bank, подозреваемого в отмывании средств, было проведено " большое число" транзакций на общую сумму в 40 млрд крон (3,8 млрд евро).

Об этом свидетельствуют результаты масштабного совместного расследования, проведенного программой шведского телевидения Uppdrag granskning и информационной службой SVT Nyheter.

Минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в странах Балтии

Результаты работы команды журналистов опубликованы в среду, 20 февраля, шведской общественной телевещательной организацией SVT.

По данным компании, речь может идти минимум о 50 клиентах филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. Еще в ряде случаев они вызывают подозрения у правоохранительных органов.

По данным Uppdrag granskning, среди участников переводов, - юрлица, которые могут иметь отношение к фонду HCM Сергея Магнитского, раскрывшего отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибшего в СИЗО в 2009 году.

Генеральный директор банка Биргитте Боннесен обвинения в адрес фининститута отвергла, заявив, что среди подозреваемых клиентов не было лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в России.

В Финансовой инспекции Швеции - надзорном органе - выступили с утверждением, что через зарубежные филиалы Swedbank не проходят столь значительные суммы.

Подозрительные операции на сумму почти 200 млрд евро

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов его эстонского филиала совершили на общую сумму в 200 млрд евро с 2007 по 2015 годы, вызывают подозрения.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале, по собственным данным, были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии, отмечает агентство Reuters.

19 сентября глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост, заявив, что банк, "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии". Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что масштабы скандала "ужасают", и потребовал оперативно выяснить его обстоятельства.