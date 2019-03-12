Deutsche Bank и Commerzbank возобновили переговоры о слиянии

Руководство Deutsche Bank и генеральный директор Commerzbank возобновили переговоры о возможном слиянии двух крупнейших кредиторов Германии, сообщает журнал Focus со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

В кредитных организациях эту информацию комментировать отказались. Однако издание отмечает, что генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг и его коллега из Commerzbank Мартин Зелке уже несколько дней ведут интенсивные переговоры.

По информации Focus, оба топ-менеджера уполномочены на проведение переговоров со стороны своего руководства и наблюдательного совета.

Предположения о слиянии стали более реалистичными после высказывания министра финансов Олафа Шольца в пользу "сильных банков". При этом оба банка медленно возвращаются к устойчивой прибыльности после мирового финансового кризиса.

Кроме того, неделей ранее появилась информация о том, что американский инвестор Cerberus Capital Management, основной акционер Deutsche Bank и Commerzbank, поддерживает слияние двух кредиторов.

Deutsche Bank, который считается одним из важнейших банков мировой финансовой системы, страдает от трехлетних потерь, понижения рейтингов, неудачных стресс-тестов и скандалов с отмыванием денег. Commerzbank после спасения от краха все еще частично принадлежит правительству Германии.