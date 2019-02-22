Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone

Финансовый колосс Goldman Sachs Group совместно с Apple планирует выпускать кредитные карты, которые будут рассчитаны на использование совместно со смартфонами Apple iPhone т «помогут пользователям управлять их средствами». Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с темой.

По словам WSJ, эта карта, которая будет связана с приложением Apple Wallet, позволит пользователям устанавливать цели расходов, отслеживать вознаграждения и управлять балансами. Совместная карта будет использовать платежную систему Mastercard.

Как утверждается, Goldman Sachs уже формирует центры поддержки клиентов и внутреннюю систему для обработки платежей. В ближайшие недели новые карты будут разосланы сотрудникам для тестирования, а потребителям они станут доступны в конце года. Проект оценивается в 200 млн долларов.

Сотрудничество будет выгодным для обеих компаний, поскольку создает новые источники дохода. Компания Apple старается компенсировать падение продаж смартфонов заработком на сервисах, а Goldman планирует увеличить потребительские кредиты, чтобы компенсировать спад в торговом бизнесе.