Ощадбанк объясняет информацию о расследовании НАБУ иском к банку члена семьи чиновника времен Януковича

Государственный Ощадный банк объясняет информацию о расследовании Национальным антикоррупционным бюро уголовного дела иском к банку члена семьи чиновника времен бывшего Президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Отмечается, что обстоятельства дела касаются договорных отношений между банком и его клиентом - женой бывшего украинского чиновника, которая имеет депозитные вклады в банке.

"Обнародовать фамилию клиентки нам запрещает банковская тайна. Эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами относительно лиц из окружения бывшего Президента Украины В.Януковича!", - подчеркивают в Ощадбанке.

В Ощадбанке с июня 2014 по решению уполномоченного коллегиального органа установлена ​​нулевая ставка для всех без исключения арестованных вкладов с уведомлением об этом вкладчиков в соответствии с условиями депозитных договоров.

Такое решение соответствует банковской практике в Украине.

В 2017 году указанная клиентка Ощадбанка подала через своих представителей - адвокатов гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить проценты по арестованным правоохранительными органами срочным вкладам.