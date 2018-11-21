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Ощадбанк объясняет информацию о расследовании НАБУ иском к банку члена семьи чиновника времен Януковича
12:17 21.11.2018 |
Государственный Ощадный банк объясняет информацию о расследовании Национальным антикоррупционным бюро уголовного дела иском к банку члена семьи чиновника времен бывшего Президента Виктора Януковича.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Отмечается, что обстоятельства дела касаются договорных отношений между банком и его клиентом - женой бывшего украинского чиновника, которая имеет депозитные вклады в банке.
"Обнародовать фамилию клиентки нам запрещает банковская тайна. Эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами относительно лиц из окружения бывшего Президента Украины В.Януковича!", - подчеркивают в Ощадбанке.
В Ощадбанке с июня 2014 по решению уполномоченного коллегиального органа установлена нулевая ставка для всех без исключения арестованных вкладов с уведомлением об этом вкладчиков в соответствии с условиями депозитных договоров.
Такое решение соответствует банковской практике в Украине.
В 2017 году указанная клиентка Ощадбанка подала через своих представителей - адвокатов гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить проценты по арестованным правоохранительными органами срочным вкладам.
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