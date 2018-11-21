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НАБУ открыло дело по факту злоупотреблений предправления Ощадбанка Пышным
08:31 21.11.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного хищения денежных средств и злоупотребления служебным положением председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным и его подчиненными.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
НАБУ открыло дело 4 сентября по факту совершения Пышным и другими подчиненными Ощадного банка уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия относительно арестованного имущества) Уголовного кодекса.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский суд обязал НАБУ расследовать возможное хищение имущества и злоупотребление служебным положением Пышным.
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