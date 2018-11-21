Акции Deutsche Bank упали до исторического минимума на фоне заявлений о причастности к отмыванию денег через Danske Bank

Котировки крупнейшего банка Германии упали на 4,2% в связи с заявлениями по расследованию участия Deutsche Bank в "подозрительных транзакциях Danske Bank".

Акции Deutsche Bank упали до отметки 8,17 евро за акцию, опустившись до своего наиболее низкого значения за всю историю торгов. Одной из основных причин падения стали заявления о возможной причастности банка к отмыванию денег через Danske Bank.

По данным неназванных источников Wall Street Journal, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 гг. немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму $150 млрд, связанные с Danske Bank.

Днем ранее, как отмечал портал "Вести.Экономика", на публичном выступлении на парламентском слушании в Дании бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил о том, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США. Он также озвучил примерную сумму переводов Danske Bank через немецкий банк в $150 млрд.

В середине сентября 2018 г. издание Wall Street Journal сообщило о том, что власти США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании средств в объеме более $150 млрд из России и бывших республик СССР. Спустя несколько дней после этого главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил об отставке.