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США оштрафовали Societe Generale на $1,3 млрд за нарушение американских санкций против ряда стран мира
22:18 19.11.2018 |
Французский банк обвинили в нарушении санкций США в отношении Ирана, КНДР, Кубы, Ливии, Мьянмы и Судана.
В пресс-релизе Министерства юстиции США отмечается, что Societe Generale выплатит отдельные штрафы департаменту Минфина США по контролю за иностранными активами, ФРС, департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также ряду других ведомств. Общий размер штрафа составит $1,34 млрд.
В департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк заявили о том, что Societe Generale якобы допустил нарушения в американских санкциях в отношении Кубы в период с 2004 по 2010 гг., в отношении Судана в 2007-2012 гг.
Американские власти обвиняют Societe Generale в том, что банк якобы провел незаконные транзакции (запрещенные в рамках санкций США) для Кубы в объеме $7,7 млрд, для Судана в объеме $333 млн, для Ливии в объеме $145 млн, для Ирана в объеме $140 млн, для Мьянмы в объеме $14 млн, для Северной Кореи в объеме $500 тыс.
По утверждению пресс-службы прокуратуры южного округа Нью-Йорка, штраф для Societe Generale стал вторым по величине финансовым наказанием за нарушений санкций США, когда-либо предъявленным банкам.
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