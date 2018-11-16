Почему банки Уолл-стрит сражаются за программистов?

Программисты и разработчики - новые звезды банковской системы Уолл-стрит. Именно поэтому JPMorgan считает необходимым расширять штат подразделения по цифровым разработкам - за четыре года количество сотрудников выросло до примерно 1500.

Амбиции изменились, также как и кадровые потребности.

JPMorgan категорически не согласен с основателем и генеральным директором Netguru Виктором Шмидтом, который недавно заявил о том, что банки проиграют из-за неспособности привлекать и удерживать талантливых разработчика в мире, все более подверженном цифровизации.

В том время, как Уолл-стрит теперь привлекает первоклассных разработчиков, руководители технологических департаментов переходят в криптовалютные стартапы Кремниевой долины, пишет MarketWatch.

По данным Business Insider, JPMorgan Chase имеет бюджетный бюджет в размере $10,8 млрд, чтобы продвигать свои цифровые амбиции. Для крупнейшего банка развитие технологий является критичными для сохранения конкурентных позиций.

В последнем письме акционерам глава компании отметил, что в банке уже почти 50 000 сотрудников банка работают над технологиями, как искусственный интеллект, машинное обучение, облачные вычисления, для уменьшения рисков. В августе банк представил свой мобильный и веб-сервис с трейдингом без комиссий или со сниженными комиссиями, а в прошлом году банк приобрел платежный стартап WePay, конкурент PayPal в обслуживании небольшого бизнеса.

Джеймс Даймон, ранее назвавший биткойн «мошенничеством», неоднократно отмечал, что банк активно использует стоящую за криптовалютами технологию блокчейна, например для оптимизации разных фиатных платежных решений банка. Напомним, что в сентябре 75 финансовых учреждений присоединились к программе тестирования Interbank Information Network (IIN), построенной на блокчейне JPMorgan Chase.

Председатель совета директоров и генеральный директор J.P. Morgan Chase Джеймс Даймон никогда не скрывал своего восхищения Силиконовой долиной, предупреждая, что там «сотни стартапов с талантами и деньгами работают над различными альтернативами традиционному банкингу».

В начале следующего года J.P. Morgan начнет строительство «нового финтех кампуса» на 1000 сотрудников в Пало-Альто, который расположится рядом с офисами таких компаний, как Facebook, Google, HP и Tesla. Открытие кампуса с «инновационным хабом» и «современным дизайном» запланировано на 2020-ый год.

Долгосрочная аренда в Пало-Альто в среднем стоит $107,64 за квадратный метр, что почти втрое превышает средние значения региона, по данным Jones Lang LaSalle. Однако компании все равно открывают здесь офисы, чтобы привлечь лучшие таланты. Управляющий директор местной консультационной фирмы по недвижимости Newmark Knight Frank Джон Каннон пояснил: «Нетехнологичные индустрии открывают здесь центры или инновационные центры для получения доступа к интеллектуальному капиталу долины. Это продолжающийся тренд».