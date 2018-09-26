Финансовые новости
- |
- 26.09.18
- |
- 14:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
JPMorgan привлек 75 банков для тестирования блокчейн-платежей
10:45 26.09.2018 |
75 банков, включая Societe Generale и Santander, присоединились к тестированию межбанковской информационной сети (Interbank Information Network, IIN) на базе блокчейна Quorum от финансового гиганта JPMorgan. Об этом пишет Financial Times.
JPMorgan анонсировал запуск проекта в октябре прошлого года. Цель IIN - ускорить межбанковские платежи и дать возможность учреждениям прозрачно обмениваться информацией.
Первыми протестировали систему австралийский ANZ и канадский Royal Bank of Canada. Оба банка выступили партнерами JPMorgan.
Пока что в рамках IIN банки ежедневно осуществляют платежи приблизительно на $14 500.
«Блокчейн - это способ удержать бизнес под своим крылом», - заявил аналитик JPMorgan Джейсон Голдберг, добавив, что в сфере платежей существует жесткая конкуренция между банковскими и коммерческими организациями.
В будущем разработчики IIN планируют поддерживать платежи не только в долларах США.
Ранее JPMorgan внедрил технологию распределенного реестра для упрощения процесса оплаты и хранения информации о клиентах, связанной с политикой KYC. По словам директора по информационным технологиям американского банка Лори Бир, в течение нескольких лет блокчейн заменит конкурирующие технологии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рулетка-2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца региональные князьки
|Спрос и предложение на межбанке 25 сентября были преимущественно сбалансированы
|Как проиграть, демонстрируя силу. Почему асадовские C-300 стрелять не будут
|Экспортные рекорды не помогли. Почему «Газпром» вылетел из списка энергетических лидеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 7,85 коп. до 28,1400 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 26.09.18
|НБУ продал 25 сентября банкам депозитные сертификаты на 9 097 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 26.09.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.09.18
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
Это интересно
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь