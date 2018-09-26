JPMorgan привлек 75 банков для тестирования блокчейн-платежей

75 банков, включая Societe Generale и Santander, присоединились к тестированию меж­бан­ков­ской ин­фор­ма­ци­он­ной сети (Interbank Information Network, IIN) на базе блокчейна Quorum от финансового гиганта JPMorgan. Об этом пишет Financial Times.

JPMorgan анонсировал запуск проекта в октябре прошлого года. Цель IIN - ускорить межбанковские платежи и дать возможность учреждениям прозрачно обмениваться информацией.

Первыми протестировали систему австралийский ANZ и канадский Royal Bank of Canada. Оба банка выступили партнерами JPMorgan.

Пока что в рамках IIN банки ежедневно осуществляют платежи приблизительно на $14 500.

«Блокчейн - это способ удержать бизнес под своим крылом», - заявил аналитик JPMorgan Джейсон Голдберг, добавив, что в сфере платежей существует жесткая конкуренция между банковскими и коммерческими организациями.

В будущем разработчики IIN планируют поддерживать платежи не только в долларах США.

Ранее JPMorgan внедрил технологию распределенного реестра для упрощения процесса оплаты и хранения информации о клиентах, связанной с политикой KYC. По словам директора по информационным технологиям американского банка Лори Бир, в течение нескольких лет блокчейн заменит конкурирующие технологии.