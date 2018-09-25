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Получая данные о счетах ФЛП, налоговики не нарушают банковской тайны - ГФС
17:35 25.09.2018 |
Фискалы работают исключительно в рамках закона и не нарушают банковской тайны, получая информацию от банковских учреждений относительно открытых счетов физлиц со статусом ФЛП. Об этом сообщил в своем блоге исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС Украины Евгений Бамбизов, пишет Обозреватель.
«Та информация, что мы получаем от банковских учреждений, предоставляется по процедуре, определенной Законом Украины «О банках и банковской деятельности»: операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки не раскрываются», - пояснил Бамбизов.
Он сообщил, что ГФС продолжит сотрудничать с банками. Получения данных он них - это лишь первый шаг.
«Следующим шагом является сбор информации из других источников... Обнаружив чрезмерную бизнес-финансовую активность, которая не соответствует отчетной документации, представляемой физическими лицами-предпринимателями в органы фискальной службы, мы планируем и начинаем проведение аудита этого круга предпринимателей. Во время которого - в случае необходимости - можем обратиться в суд за раскрытием банковской тайны», - объяснил алгоритм действий фискалов Евгений Бамбизов.
По статистике, которую приводит исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС, на сегодня около 1000 крупных налогоплательщиков обеспечивают почти 60% всех налоговых поступлений в Госбюджет. За восемь месяцев текущего года крупные плательщики направили в Госбюджет 203,5 млрд грн. «Зато доля поступлений от ФОПов, которых в целом по стране имеем чуть не 2 млн, - это лишь около 4%. За те же восемь месяцев ими уплачено 13,5 млрд грн», - сравнивает Бамбизов.
В то же время доля расходов, направленных на налоговые обязательства, у крупных предприятий и у предпринимателей-упрощенцев (которые занимают одну рыночную нишу и реализуют один вид продукции) абсолютно разная. Что создает на рынке неконкурентные условия, напоминает налоговик.
Он также напомнил, что контроль за уплатой налогов - это первостепенная функция ГФС, и фискалы будут требовать ответственности от налогоплательщиков всех уровней: от крупных предприятий до физлиц-предпринимателей.
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