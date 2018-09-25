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Франкфурт принял больше покидающих Лондон из-за Brexit банков, чем Париж
16:48 24.09.2018 |
Франкфурт-на-Майне обгоняет Париж в гонке за звание крупнейшего финансового центра Европы после того, как базировавшиеся в Лондоне банки вынуждены покидать его из-за Brexit, пишет The Financial Times.
За последние 12 месяцев 10 иностранных банков заявили о том, что выбрали Франкфурт для перевода своих операций и штата из британской столицы, свидетельствуют данные опроса германского госбанка Helaba. В результате их число достигло 25.
В том числе в ФРГ перебрались крупные американские банки Goldman Sachs, Citi и JPMorgan, а также Barclays.
Париж привлек 7 банков за последний год, доведя их количество до 8. Люксембург, Дублин и Амстердам переманили к себе 15 банков на троих.
Плюсами германского города является то, что во Франкфурте уже размещены штаб-квартиры ведущих немецких банков и инвестиционных компаний, крупнейшая фондовая биржа континентальной Европы, а также Европейский центральный банк и европейское ведомство по надзору за страховым бизнесом Eiopa, отмечает Deutsche Welle.
Неевропейские финансовые институты из-за выхода Великобритании из Евросоюза должны будут переехать из Лондона уже к 1 апреля 2019 года, поскольку, только располагаясь в пределах ЕС, они становятся обладателями лицензии, которая дает возможность вести бизнес на едином европейском рынке.
"Мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать Гессен (федеральную землю, где расположен Франкфурт-на-Майне - прим.ИФ), создать здесь привлекательные условия для того, чтобы Германия стала финансовым центром", - заявляла ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон, в прошлом имевший непосредственное отношение к банковской сфере, сейчас открыто прилагает усилия для того, чтобы покидающие Лондон финансовые институты обосновались в Париже.
Президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс еще в прошлом году пригласила банкиров и инвесторов во французскую столицу, подчеркнув, что "им рады в Европе, в парижском регионе, и готовы расстелить перед ними красную дорожку, как когда-то это сделали в Лондоне".
В столице Франции уже расположены Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) и штаб-квартиры ведущих французских банков. Также страна получила право принять Европейское банковское управление (EBA), расположенное сейчас в британской столице.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявлял о готовности обеспечить банкам особые условия, например, снижение налоговой нагрузки. "Мы знаем, что разница между расходами банков на оплату труда сотрудников в сравнении с другими европейскими городами, с которыми мы конкурируем, очень большая", - также отметил он.
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