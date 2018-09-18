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НБУ понравилась идея депутатов об усилении его полномочий
12:46 18.09.2018 |
Национальный банк приветствует внесение депутатами законопроекта № 9067, которым предлагается усилить надзорные полномочия регулятора.
Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.
НБУ считает, что предоставление его безвыездным служащим таких же полномочий, как и у выездных инспекций позволит выявлять негативные тенденции в деятельности банков.
«Определение права НБУ уполномочивать служащего НБУ в пределах дистанционного надзора осуществлять на постоянной основе надзор за деятельностью конкретного банка, в том числе путем посещения такого банка при необходимости и ознакомлении с документами непосредственно в банке, вводится для оперативного выявления негативных тенденций в деятельности банка, проведения на постоянной основе мониторинга ситуации в банке и получения объективной и оперативной информации о его деятельности и решений органов управления банка», - сообщили в НБУ.
При этом особый режим контроля за деятельностью банка не будет вводится.
В Нацбанке отметила, что предложенные депутатами изменения соответствуют европейскому законодательству, которое в частности предоставляет органам надзора широкие полномочия для вмешательства в деятельность банка на более раннем этапе, если последний сталкивается с финансовыми трудностями. Например, когда банк потенциально может нарушить установленные регуляторные требования, но еще до того, как банк нарушит законодательство или приобретет признаки неплатежеспособности.
Как сообщалось, депутаты хотят усилить контроль государства за банковским сектором. С такой инициативой выступили трое депутатов президентской фракции - члены комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Руслан Демчак, Михаил Довбенко и Павел Ризаненко. Их законопроект № 9067 предлагает пересмотреть особый режим контроля Нацбанка за банками, который не оправдал себя во время банковского кризиса 2014-2016 годов.
Законопроектом предлагается наделить уполномоченных на надзор служащих НБУ теми же полномочиями, которыми обладают выездные инспекторы. И чтобы получить доступ ко всем помещениям банка, его информационным системам и операциям, НБУ не нужно будет вводить особый режим контроля или назначать проверку.
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