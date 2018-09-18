Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»

Национальный банк обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях".

Действующие 56 нормативно-правовых акта в сфере валютного регулирования будут заменены 7 документами, которые будут определять:

* структуру валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;

* порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу;

* трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами;

* общий перечень мер защиты для возможного применения Национальным банком, критерии и порядок их введения, условия их продления и досрочного прекращения;

* перечень введенных мер защиты и порядок их применения (временное антикризисное постановление);

* другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирование по валютным операциям), а также уведомительная система сбора информации о валютных операциях;

* порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Национальным банком.

"Разработка структуры валютного регулирования - это первый шаг к воплощению закона" О валюте и валютных операциях" в жизни. Далее мы будем наполнить их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом прежде, чем окончательно завершить их обработку и обнародовать их финальную версию для ознакомления общественности за месяц до вступления в силу", - отметил Олег Чурий.

Согласно закону "О валюте и валютных операциях", только ряд шагов по либерализации валютного регулирования будут сделаны сразу после начала действия эакона.

Во-первых, предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней).

Во-вторых, будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн.

В-третьих, индивидуальные валютные лицензии будут отменены. Вместо низ появится система электронных лимитов.

В-четвертых, будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

В-пятых, будет разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами. При этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - до 150 тыс. грн в день в эквиваленте).

"Будут ли в новых нормативно-правовых актах другие шаги по валютной либерализации, кроме тех, которые уже предусмотрены законом, будет зависеть от макроэкономических условий на момент завершения работы над новым валютным регулированием. Как и раньше, ключевая задача Национального банка - обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность в Украине, поэтому дальнейшее послабленея правил проведения валютных операций будет возможным только при благоприятных макроэкономических условий ", - подчеркнул замглавы НБУ Олег Чурий.