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Mastercard передает Google информацию о покупках
23:19 31.08.2018 |
Банки и банковские технологии, Маркетинг и реклама, Информационные технологии
Компания Mastercard передает Google данные о покупках своих клиентов. В частности, в Google направляется информация о том, приобретали ли пользователи рекламируемые поисковиком продукты. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По словам знакомых с ситуацией лиц, отслеживаются покупки, сделанные не только в интернет-магазинах, но и в реальных торговых точках. При этом данные собираются только в том случае, если пользователь был подключен к учетной записи Google и просмотрел рекламное объявление о продаже какого-либо товара, а затем купил его в течение 30 дней.
Как отмечают источники, данное соглашение между компаниями действует уже в течение года, однако публично об этом нигде не сообщалось. Данная сделка обошлась Google в несколько миллионов долларов, добавили собеседники информагентства.
Представители Google и Mastercard уклончиво прокомментировали ситуацию, отметив, что никакие данные о транзакциях и персональные сведения не передаются.
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