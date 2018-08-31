Wells Fargo уволил сотрудников за мошенничество с ужинами

Американский банк Wells Fargo уволил или отстранил от работы более 10 сотрудников инвестиционного подразделения за нарушения политики банка в отношении компенсации за питание во внеурочное время, пишет The Wall Street Journal.

Представитель банка подтвердил информацию и сообщил, что расследование инцидента продолжается.

Wells Fargo, как и другие крупные банки в США, обычно компенсирует сотрудникам расходы на доставку еды, если им приходится задерживаться на работе дольше положенного времени. Обычно рабочий день заканчивается в 18:30, однако банковские работники нередко остаются после этого в офисе для того, чтобы закончить дела.

Однако, как сообщают информированные источники, некоторые сотрудники заказывали еду раньше, чем закончится их официальный рабочий день, а затем меняли время на электронных чеках и предоставляли их начальству для компенсации.

По словам источников, поначалу стало известно о подобных нарушениях со стороны рядовых аналитиков, а затем в ходе расследования выяснилось, что подобную незаконную практику применяли и управляющие директоры.

