HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

HSBC в своем новом отчете «Human Advantage: The Power of People» прогнозирует появление шести новых банковских должностей, связанных с цифровыми технологиями.

«Сегодня мы еще не знаем о многих функциональных обязанностях и названиях должностей завтрашнего дня, - отмечает Джош Боттомли (Josh Bottomley), глава направления цифровых сервисов, розничных банковских услуг и управления капиталом HSBC. - Но одно можно сказать наверняка, что искусственный интеллект не заменит человеческий. В том, что касается потребительского опыта, то разницу между просто хорошим и превосходным определит комбинация лучших технологий с человеческими возможностями».

Дизайнер смешанной реальности

В мире растет понимание того, что смешанная или дополненная реальность (MR / AR) в будущем станет основным связующим звеном между людьми и цифровым миром. Перенесение виртуальных элементов в реальный мир, скорее всего, понадобится для улучшения банковского обслуживания и других потребностей кредитных организаций.

Основные навыки : чтобы разработать эти сложные трехмерные интерфейсы и сделать их органичными и интуитивно понятными, в будущем появится новая широкая область функциональных обязанностей, выполнение которых потребует навыков эстетического дизайна, брендирования, организации пользовательского опыта и 3D-механики.

Механик алгоритмов

Для ускорения получения результатов все большая часть процессов принятия решений осуществляется при помощи алгоритмов, строящихся на массиве входных данных. Однако эти алгоритмы работают в динамичной среде быстро меняющихся правил, поступления новой информации и появления инновационных продуктов. Постоянная настройка этих алгоритмов с целью оптимизации потребительского опыта клиентов и исключение ситуаций, когда «компьютер говорит «нет», может стать очень востребованным навыком.

Основные навыки : По мере нашего перехода к такой среде, где для работы технологий задано незначительное количество правил или их вообще не задано, эта должность потребует скорее наличия навыков управления рисками, разработки сервисов и финансовой грамотности, чем технологических знаний.

Дизайнер диалогового интерфейса

На протяжении многих лет машины все более активно приобретают черты «человека». В банковской сфере для ответов на простые запросы и сбора информации уже используются чат-боты. Там, где раньше инструкции представляли собой сложные последовательности кодов, теперь мы можем просто разговаривать с машинами, и они будут интерпретировать наши потребности. Дизайн диалогового интерфейса - это новая специальность, которая помогает банкам лучше всего использовать голосовые и текстовые чаты, и ее значение будет только возрастать по мере роста популярности этой технологии.

Основные навыки : создание естественных, органично работающих интерфейсов, функции которых выходят за рамки решения оперативных задач, приятно удивляя и восхищая клиентов, требует сочетания творческих и лингвистических навыков, а также опоры на культурно-антропологический фон.

Универсальный консультант по обслуживанию

Стирается граница между средами цифровых, физических и удаленных сервисов. В любой момент клиент может захотеть получить услуги, придя в отделение банка, через чат, голосовое приложение, в дополненной или виртуальной реальности. Поскольку смешанная реальность становится основным интерфейсом между людьми и машинами, высококвалифицированные специалисты по обслуживанию, располагающие всем необходимым, чтобы обеспечить поддержку клиентов по множеству продуктов, смогут беспрепятственно «перемещаться» между виртуальной и физической средой из любого пункта в любое время, выполняя задачу удовлетворения клиентов.

Основные навыки : К критически важным способностям консультанта относится сочетание знаний о продуктах и доменах с навыками отличной коммуникации с клиентами и отзывчивостью. Это потребует высокого уровня владения знаниями о ключевых коммуникационных технологиях, включая работу в виртуальной среде.

Инженер по цифровым технологическим процессам

Многие виды взаимодействия с банковскими клиентами - от открытия первого счета до замены потерянной карты - осуществляются в рамках стандартизованных потоков, которые гарантируют баланс между соблюдением требований безопасности и регулятивных норм и желанием обеспечить органичный потребительский опыт. Скорость изменения этих процессов, вероятно, будет расти, равно как и их сложность, поскольку в них объединены сервисные и информационные компоненты из нескольких источников. Инженер по цифровым технологиям анализирует, формирует и оптимизирует эти рабочие процессы, постоянно настраивая их, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность и минимизировать факторы, замедляющие работу системы.

Основные навыки : Инженер по цифровым технологиям должен обладать прочными навыками первооткрывателя, понимать сложные взаимосвязанные рабочие процессы, уметь диагностировать проблемы и находить уязвимые места, а также обладать творческими навыками, которые помогут ему в разработке и тестировании решений.

Контролеры цифрового партнерства

В мире бизнеса, все более активно перемещающегося в сети, цифровой формат взаимоотношений с партнерами банков, такими как финтех-компании и мировые технологические корпорации, потребует тщательного мониторинга, технического обслуживания и переговоров. С учетом того, что наличные и клиентские данные потенциально могут «перетекать» из одной организации в другую, кто-то должен будет внимательно следить за их использованием, а также обеспечивать выполнение и соблюдение нормативных требований.

Основные навыки : Контроллеры шлюзов должны будут в равной степени обладать техническими знаниями цифровых интерфейсов и понимать вопросы безопасности и управления рисками. Особую ценность будет представлять наличие навыков коммуникации для взаимодействия с партнерами.

Основные навыки - три «С»

При рассмотрении шести специальностей будущего вырисовывается набор навыков широкого применения. Именно по ним будет продолжаться дифференциация человека и машин как составляющих рабочей силы. В отчете они объединены названием «Три C»: Curiosity, Creativity and Communication, что означает «любознательность, творчество и коммуникация».

Один из авторов отчета, футурист-практик Том Чизрайт (Tom Cheesewright), комментирует: «Роль людей и роботов в составе рабочей силы завтрашнего дня бурно обсуждается во всем мире, при этом положительные последствия автоматизации в значительной степени упускаются из вида. В то время как машины продолжат брать на себя более роботизированные процессы, больший акцент будет перемещаться на наши «самые человеческие» ресурсы - такие качества, как любознательность, творчество и отзывчивость, будут по-прежнему отличать нас от машин».

Учиться действительно надо всю жизнь

Согласно отчету, в условиях сохраняющегося дефицита квалифицированных кандидатов на должности специалистов в области цифровых и технологических дисциплин крайне важным станет продолжение обучения на протяжении всей жизни и потребность в повышении квалификации сотрудников.

«Работодателям предстоит сыграть огромную роль в содействии развитию личности - это касается и уже нанятого персонала - с целью повышения квалификации специалистов, - считает Джош Боттомли. - Мы внедряем культуру, побуждающую наших людей смотреть на все через цифровой объектив, изнутри меняя наш образ мышления так, чтобы мы могли обеспечить самый лучший потребительский опыт».

В настоящее время в HSBC более 1000 сотрудников занимают должности, связанные с цифровыми технологиями. Это дизайнеры пользовательских интерфейсов, руководители по цифровым продуктам, инженеры-разработчики программного обеспечения, архитекторы решений, специалисты по исследовательскому тестированию и менеджеры по поставке услуг.