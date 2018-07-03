Deutsche Bank в США провалил стресс-тест Федрезерва

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank (DB) провалил в США вторую часть стресс-теста, проводившегося американской Федеральной резервной системой (ФРС), которая выполняет в стране функции центробанка. Об этом сообщается в пресс-релизе федерального агентства, обнародованном в четверг, 28 июня, после закрытия в Соединенных Штатах биржевых торгов.

Как указывается в документе, DB в вопросах стратегического планирования и организации внутреннего рабочего процесса недостаточно готов к кризисным ситуациям.

Федрезерв обнаружил "повсеместные и серьезные недостатки" во всех моделях планирования капиталов банка, обработке данных, прогнозировании доходов и убытков и рекомендовал фининституту перечислить "значительные инвестиции" на реформирование имеющихся механизмов.

Резервов капитала достаточно на случай рецессии

Первую часть стресс-теста, результаты которой были обнародованы неделю назад, Deutsche Bank, однако, прошел успешно. На том этапе оценивались резервы капитала на случай рецессии.

Как отмечает агентство AFP, в этом году дочерняя структура DB в США - единственная из 35 проверенных ФРС банков - не прошла стресс-тест.

В середине июня департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на 205 млн долларов (около 177 млн евро). Причиной послужило "нарушающее законы, небезопасное и необоснованное поведение" при валютных операциях.

В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах "обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют", отмечается в заявлении. Целью подобных действий являлось "стремление снизить конкуренцию и увеличить свою прибыль", утверждают представители DFS.