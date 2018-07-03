Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Deutsche Bank в США провалил стресс-тест Федрезерва
09:10 03.07.2018 |
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank (DB) провалил в США вторую часть стресс-теста, проводившегося американской Федеральной резервной системой (ФРС), которая выполняет в стране функции центробанка. Об этом сообщается в пресс-релизе федерального агентства, обнародованном в четверг, 28 июня, после закрытия в Соединенных Штатах биржевых торгов.
Как указывается в документе, DB в вопросах стратегического планирования и организации внутреннего рабочего процесса недостаточно готов к кризисным ситуациям.
Федрезерв обнаружил "повсеместные и серьезные недостатки" во всех моделях планирования капиталов банка, обработке данных, прогнозировании доходов и убытков и рекомендовал фининституту перечислить "значительные инвестиции" на реформирование имеющихся механизмов.
Резервов капитала достаточно на случай рецессии
Первую часть стресс-теста, результаты которой были обнародованы неделю назад, Deutsche Bank, однако, прошел успешно. На том этапе оценивались резервы капитала на случай рецессии.
Как отмечает агентство AFP, в этом году дочерняя структура DB в США - единственная из 35 проверенных ФРС банков - не прошла стресс-тест.
В середине июня департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на 205 млн долларов (около 177 млн евро). Причиной послужило "нарушающее законы, небезопасное и необоснованное поведение" при валютных операциях.
В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах "обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют", отмечается в заявлении. Целью подобных действий являлось "стремление снизить конкуренцию и увеличить свою прибыль", утверждают представители DFS.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
|В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 июля составил 26.2993 грн
|Китайская CBRC предложила ввести лицензирование криптовалютного бизнеса
|Депозитные ставки для физлиц 03.07.18
|Евро дорожает 3 июня после устранения угрозы политического кризиса в Германии
|PwC оштрафована на $625,5 млн в связи с банкротством Colonial Bank
|Первые пулы кредитов недобросовестных корпоративных заемщиков будут выставлены на продажу в июле, - ФГВФЛ
Это интересно
|Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40