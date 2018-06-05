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SocGen заплатит более $1,3 млрд за урегулирование претензий регуляторов США и Франции
10:38 05.06.2018 |
Societe Generale SA (SG) достиг соглашения о выплате штрафов в размере более $1,33 млрд в рамках договоренностей с регуляторами США и Франции об урегулировании дел, в рамках которых французский банк обвинялся в манипулировании ставками межбанковского рынка, а также в противозаконных сделках с участием ливийских контрагентов, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Ранее сообщалось, что соглашение в рамках дела о манипулировании ставками достигнуто с министерством юстиции США и Комиссией по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), в рамках "ливийского дела" - с Минюстом США и французским регулятором Parquet National Financier (PNF).
Банк заплатит $585 млн по "ливийскому" делу, в том числе 250 млн евро ($293 млн) в пользу PNF. Минюст США отмечает, что это первый случай коллективного штрафа, наложенного регуляторами Франции и Штатов по делу о взятках.
Кроме того, SocGen оштрафован на $275 млн за манипулирование ставкой LIBOR.
Ранее банк согласился выплатить штраф в размере $475 млн в пользу CFTС также в связи с попытками манипулировать ставкой LIBOR. Итого общая сумма штрафов составит $1,335 млрд.
Штрафы, которые банк выплатит в рамках достигнутых соглашений, будут полностью покрыты за счет имеющихся в его распоряжении резервов. Таким образом, судебные расходы не скажутся на финансовых результатах банка.
Акции SG на торгах в Париже в понедельник подорожали на 0,7%.
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