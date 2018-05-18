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JPMorgan создает собственную стратегию в области криптовалют
15:07 18.05.2018 |
Глава лондонского финтех-подразделения JPMorgan Chase & Co Оливер Харрис будет отвечать за криптовалютную стратегию банка, а также возглавит разрабатываемый организацией проект Quorum, нацеленный на создание собственной блокчейн-платформы банка. Об этом сообщает Financial News.
Новость о том, что JPMorgan принял решение о создании собственной криптовалютной стратегии примечательна в свете того, что ранее глава банка Джейми Даймон неоднократно делал критические заявления в адрес биткоина. Позже он, впрочем, дал понять, что «открыт» к криптовалюте при надлежащем регулировании.
Подробностей, в чем именно будет заключаться стратегия JPMorgan в области криптовалют, пока нет, но предполагается, что 29-летний Харрис будет отвечать создании и продвижении собственных криптовалютных продуктов банка, предназначенных, например, для хранения цифровых валют.
Последние два года Оливер Харрис занимался программой «In Residence», в рамках которой JPMorgan заключает соглашения с перспективными финтех-стартапами.
Ранее в интервью CNBC сопрезидент JPMorgan Дэниэл Пинто сообщил, что банк приступил к исследованию криптовалютного сектора, хотя по-прежнему скептически настроен по отношению к цифровым валютам.
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