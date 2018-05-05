JPMorgan патентует блокчейн-решение для межбанковских транзакций

Ведущий американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co намерен запатентовать систему, предполагающую использование технологии блокчейн для ускорения и верификации финансовых транзакций.

В заявке, опубликованной накануне Бюро по патентам и торговым знакам США, JPMorgan описывает систему, использующую распределенные реестры для записи информации о платежах, передаваемых банками между собой через одноранговую сеть.

В ее описании утверждается, что технология позволит создать «уникальную систему для записи транзакций и хранения данных».

«В одном из вариантов реализация данного изобретения метод обработки сетевых платежей с использованием распределенного реестра может включать: (1) отправителя платежа, передающего платежную инструкцию для передачи платежа получателю; (2) банк отправителя платежа, размещающий и передающий платежную инструкцию в распределённый реестр через одноранговую сеть; (3) банк получателя платежа, размещающий и передающий платежную инструкцию в распределенный реестр через одноранговую сеть; (4) банк отправителя платежа, осуществляющий валидацию и обработку платежа через внутреннюю систему банка отправителя платежа и списывающий средства со счета отправителя», - говорится в патентной заявке JPMorgan.

Сама заявка была подана изначально в октябре прошлого года. По мнению ее авторов, технология блокчейн поможет улучшить существующие системы, гарантируя более дешевые и быстрые расчеты для транзакций в реальном времени.

«Для осуществления трансграничных транзакций между платежной организацией и получателем платежа необходимо передать ряд сообщений между банками и клиринговыми сервисами, вовлеченными в процесс передачи транзакции. Часто такая транзакция может быть медленной из-за банка-корреспондента, сетей передачи сообщений и клиринговыми посредниками в потоке платежей», - добавили авторы патентной заявки.