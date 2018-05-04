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Goldman Sachs оштрафован на $110 млн за нарушения валютных трейдеров
13:32 02.05.2018 |
Goldman Sachs Group Inc. заплатит порядка $110 млн для урегулирования обвинений регуляторов, связанных с нарушениями, допущенными банком на валютном рынке.
Goldman Sachs выплатит по $54,75 млн Федеральной резервной системе (ФРС) и Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк, сообщает Dow Jones.
Регуляторы утверждают, что в 2008-2013 гг. трейдеры банка использовали электронные чат-румы, где обменивались информацией с другими участниками с целью получения более высоких прибылей в ущерб клиентам банков.
"Некорректные действия позволяли банкам и их трейдерам наращивать прибыли за счет исполнения контрактов в ущерб клиентам", - отмечается в сообщении нью-йоркского регулятора.
Трейдеры имели возможность корректировать цены на определенные ценные бумаги и помогать трейдерам других банков, предоставляя им конфиденциальную информацию о выставленных клиентами заявках, утверждает регулятор.
Несмотря на то, что в Goldman Sachs с 2001 года имели процедуры контроля операций на валютном рынке, вопрос о нарушениях не всегда поднимался, как требовалось, что "допускало продолжение некорректной активности".
Мировые банки за последние годы заплатили штрафы в общей сложности на несколько миллиардов долларов за манипуляции на валютном рынке.
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