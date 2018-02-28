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Глава JPMorgan назвал собрания акционеров пустой тратой времени
11:54 28.02.2018 |
Гендиректор и председатель совета директоров JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон на ежегодном дне инвестора во вторник назвал годовые собрания акционеров пустой тратой времени.
"Собрания акционеров стали абсолютно бессмысленной потерей времени, давайте называть вещи своими именами", - сказал он перед сессией вопросов и ответов для аналитиков Уолл-стрит.
Как пишет Financial Times, подобное замечание топ-менеджера крупнейшего банка США может подстегнуть обсуждение вопроса полезности годовых собраний. Эти мероприятия требуют значительных усилий и затрат, но для миноритариев являются едва ли не единственным шансом достучаться до высшего руководства компаний.
В последние годы активность миноритариев ведущих международных банков усилилась: различные группы влияния приобретают небольшие пакеты акций, чтобы получить доступ на собрание, или даже берут их в кредит.
По словам CEO JPMorgan, годовые собрания акционеров "превратились в фарс, контроль над ними перехватили люди, у которых есть только политические интересы и нет заинтересованности в будущем здоровье компании".
На прошлогоднем собрании акционеров JPMorgan в Уилмингтоне, штат Делавэр, Дж.Даймон подвергся нападкам миноритариев по целому ряду вопросов, включая финансирование банком частных тюрем и роль его CEO в консультировании президента США Дональда Трампа. Кроме того, десятки протестующих устроили демонстрацию под окнами здания, где проходило собрание, они скандировали лозунги и распевали оскорбительные для банка и его руководства куплеты.
Дж.Даймон попытался разрядить атмосферу неуклюжей шуткой о том, что протестующие якобы оскорбляют его чувства. В ответ один из акционеров упрекнул его в том, что за ту минуту, которые CEO потратит на то, чтобы выслушать вопрос, он заработает больше $100. Годом ранее, в 2016 году, вознаграждение Дж.Даймона в JPMorgan составило $28 млн - больше $150 в минуту, даже если он работал без выходных.
В 2017 году банк увеличил выплаты CEO на 5,4% - до $29,5 млн.
Дж.Даймон встал во главе JPMorgan в конце 2005 года. За время его руководства капитализация банка выросла более чем вдвое, и JPMorgan прочно удерживает первые места на Уолл-стрит по объему активов, рыночной стоимости и ряду финансовых и операционных показателей. Однако не всех акционеров интересуют только результаты - миноритарии все чаще задаются вопросами о том, каким образом они были достигнуты, и эти вопросы могут быть крайне неудобными для руководства банков.
В конце января 2018 года JPMorgan объявил, что 61-летний Дж.Даймон останется CEO и председателем совета директоров еще по крайней мере пять лет.
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