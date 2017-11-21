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Goldman Sachs сосредоточит европейские операции после Brexit в двух центрах - Франкфурте и Париже
09:56 21.11.2017 |
Американский инвестбанк Goldman Sachs после Brexit сосредоточит европейские операции сразу в двух центрах - во Франкфурте и в Париже, заявил главный исполнительный директор Goldman Ллойд Бланкфейн.
В интервью французской газете Le Figaro, Л.Бланкфейн сообщил, что у Goldman "не будет единого центра в ЕС, их будет два - во Франкфурте и Париже", поскольку Германия и Франция являются двумя крупнейшими европейскими экономиками.
"У нас будет больше сотрудников на континенте. Некоторые из них, если захотят, переедут из Лондона, других мы наймем уже здесь", - заявил глава Goldman.
"Впоследствии все будет зависеть в основном от того, где наши сотрудники предпочтут жить. Я полагаю, что многие американцы предпочли бы жить именно в Париже, а не во Франкфурте по ряду причин", - отметил Л.Бланкфейн.
Ранее глава Goldman посетил, как Франкфурт, так и Париж, - две европейские столицы, которые конкурируют за привлечение бизнеса, готовящегося покинуть Лондон после Brexit.
Несмотря на то, что у Парижа есть ряд побед, Франкфурт, кажется, пока лидирует в этой борьбе, пишет газета Financial Times.
Ряд крупнейших международных банков, в том числе Citigroup, Morgan Stanley, Nomura и Standard Chartered, уже объявили о планах переноса операций из Лондона именно в немецкий город.
На этой неделе Goldman подписал договор об аренде восьми верхних этажей небоскреба Мариентурм во Франкфурте, офисное пространство площадью 10 тыс. квадратных метров позволит банку разместить здесь около 1000 сотрудников. В настоящее время штат офиса Goldman во Франкфурте насчитывает 200 сотрудников.
При этом в центре Парижа у Goldman уже есть купный офисный центр.
В Великобритании штат действующего подразделения Goldman составляет 6,5 тыс. сотрудников.
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