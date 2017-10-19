Национальный банк пока не получал предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о реализации залоговых активов на "голландских аукционах".

Об этом Українским Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов проводят рабочее обсуждение дальнейших шагов по реализации заложенных активов неплатежеспособных банков.

В НБУ напомнили, что именно исполнительная дирекция ФГВФЛ определяет порядок и способы реализации имущества неплатежеспособных банков.

"В соответствии с договором о сотрудничестве между НБУ и ФГВФЛ Фонд предоставляет Национальному банку на согласование решения исполнительной дирекцией ФГВФЛ об условиях и порядке реализации активов. Сейчас решение об условиях реализации активов, к продаже которых привлекались компании DebtX и FFN, Национальный банк не получал", - отметили в Нацбанке.

НБУ подчеркивает, что дальнейшая стратегия продажи активов, из которых был сформирован пулы, определяется фондом.

Национальный банк как обеспеченный кредитор согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге после получения официального решения исполнительной дирекции ФГВФЛ.

Как сообщали Українські Новини, в марте фонд начал совместно с НБУ пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ.

В рамках пилотного проекта на продажу было выставлено два пула - права требования по кредитам неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, общая задолженность по которым составляет более 13 млрд гривен.

К реализации были привлечены две компании ООО "Дебтекс Украины" (дочерняя компания DebtX) и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN).

Однако в сентябре 2017 торги не состоялись.

По одному из пулов - по причине отсутствия ценовых предложений, поскольку заявку на участие в торгах не сделал ни один участник.

По второму пулу - в связи с несоответствием представленных ценовых предложений утвержденным условиям продажи: представленные ценовые предложения были ниже начальной цены реализации.

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