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ФГВФЛ предлагает НБУ продавать свои залоговые активы через ProZorro
11:56 19.10.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает Национальному банку продавать свои залоговые активы через электронную систему закупок ProZorro.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.
"Мы сумели убедить НБУ, что нужно активы разлотировать и продавать в розницу. Сегодня принято решение исполнительной дирекцией и предложить НБУ запустить продажу этих активов через голландский аукцион", - сказал он.
Ворушилин уточнил, что речь идет только о тех лотах активов, которые выставлялись на американские площадки, но не были проданы.
При этом он не исключил возможность дальнейшего сотрудничества с американскими площадками.
"Это был хороший опыт, нам удалось привлечь внимание, мы сами много научились, но не достигши результата", - добавил директор ФГВФЛ.
Фонд также рассчитывает на дальнейшее привлечение других иностранных площадок к продаже активов.
Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что торги по продаже пулов залоговых активов Национального банка на американских площадках не состоялись.
К реализации были привлечены две компании "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN).
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