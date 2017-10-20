ФГВФЛ предлагает НБУ продавать свои залоговые активы через ProZorro

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает Национальному банку продавать свои залоговые активы через электронную систему закупок ProZorro.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.

"Мы сумели убедить НБУ, что нужно активы разлотировать и продавать в розницу. Сегодня принято решение исполнительной дирекцией и предложить НБУ запустить продажу этих активов через голландский аукцион", - сказал он.

Ворушилин уточнил, что речь идет только о тех лотах активов, которые выставлялись на американские площадки, но не были проданы.

При этом он не исключил возможность дальнейшего сотрудничества с американскими площадками.

"Это был хороший опыт, нам удалось привлечь внимание, мы сами много научились, но не достигши результата", - добавил директор ФГВФЛ.

Фонд также рассчитывает на дальнейшее привлечение других иностранных площадок к продаже активов.

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что торги по продаже пулов залоговых активов Национального банка на американских площадках не состоялись.

К реализации были привлечены две компании "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN).