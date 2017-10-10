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Глава Deutsche Bank теряет поддержку инвесторов
07:54 10.10.2017 |
Генеральный директор Deutsche Bank Джон Крайан теряет поддержку крупнейших держателей акций банка. Они заявили, что в ближайшие несколько кварталов хотят увидеть позитивные изменения в торговой политике финансового института.
В противном случае глава банка может лишиться своего поста. По информации агентства Bloomberg, отчет о проделанной работе Крайан должен будет представить к ежегодному собранию акционеров Deutsche Bank в мае будущего года. Если же его работа и стратегия не устроят участников встречи, на его место будут искать нового достойного кандидата.
Джон Крайан пока так и не выполнил данного в марте обещания восстановить рост финансовых показателей в крупнейшем инвестиционном банке Европы. Согласно его словам это должно произойти до конца текущего года. Крайан возглавил немецкий банк в июле 2015 г. С того момента во всех кварталах, за исключением двух, выручка банка сокращалась. В последние месяцы также наблюдалось падение показателя.
Но все же не все крупнейшие держатели акций недовольны работой Крайана. Некоторые из них все же отмечают отличную работу генерального директора Deutsche Bank по восстановлению финансовой дисциплины благодаря тому, что глава банка сократил риски в подразделении службы безопасности и позволил привлечь новый капитал.
"Тем не менее давление на совет директоров будет усиливаться, если мы не будем видеть улучшений в течение следующих двух кварталов", - сказал Инго Шпайх, управляющий инвестиционного фонда Union Investment, которому принадлежит примерно 0,15% Deutsche Bank.
Гендиректор Deutsche Bank в марте объявил об очередной реорганизации кредитора. Крайан заявлял, что хочет восстановить "скромный рост", сосредоточившись на корпоративных клиентах и подчеркнув немецкие корни банка.
По итогам II квартала Deutsche Bank зафиксировал самую низкую выручку за 3,5 года и предупредил, что выручка от операционной деятельности снизится в этом году.
Как сообщали "Вести. Экономика" в конце сентября, международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Deutsche Bank AG на одну ступень с "A-" до "BBB+", поскольку крупнейший банк Германии испытывает трудности при пересмотре стратегии.
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в заявлении Fitch. Рейтинговое агентство отметило, что кредитору потребуется "некоторое время" для достижения своих целевых показателей прибыли.
Акции банка снизились на 6,7% в этом году, это второй худший показатель в Stoxx 600 Banks Price Index.
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