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JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
18:09 27.09.2017 |
JPMorgan Chase & Co. должен возместить от $4 млрд до $8 млрд вдове и двум детям умершего топ-менеджера American Airlines за неправильное распоряжение наследственной массой, постановил суд Далласа по делам о наследстве.
Как сообщает Dallas News, решение, вероятно, будет аннулировано в результате апелляции либо объем выплат будет существенно уменьшен.
Речь идет о наследстве Макса Хоппера, который умер, не оставив завещания. Его супруга Джо Хоппер и дети в 2010 году наняли JPMorgan для распределения имущества покойного на сумму $19 млн между наследниками.
Жюри присяжных признало банк виновным в мошенничестве, нарушении фидуциарных обязанностей и соглашения о комиссии и определило сумму фактического ущерба в $5 млн. Верховный суд США ранее постановил, что штрафные санкции не могут превышать фактический ущерб столь значительным образом. В связи с этим юристы говорят, что у JPMorgan есть хорошие шансы на существенное снижение выплат.
Банку потребовалось несколько лет, чтобы передать наследникам права на такие активы, как коллекция произведений искусства, мебель, ювелирные изделия, 6,7 тыс. клюшек для гольфа и 900 бутылок вина, говорится в заявлении юристов семьи. Кроме того, из-за промедления JPMorgan истекли опционы на акции, а сотрудники банка неоднократно игнорировали просьбы Джо Хоппер продать определенные акции.
Адвокаты Джо Хоппер просили жюри учесть величину и стоимость банка и обязать его возместить ущерб в размере $2 млрд.
JPMоrgan является крупнейшим банком США по объему активов. Его чистая прибыль во II квартале 2017 года составила около $7 млрд, капитализация превышает $330 млрд.
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