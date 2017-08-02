JPMorgan будет использовать искусственный интеллект для осуществления торговых операций

JP Morgan в ближайшем будущем начнет использовать первых в своем роде роботов для осуществления торговых операций.

Об этом сообщает Financial Times, передает издание Mind.

Отмечается, что переход на использование новых технологий стал возможным после испытания банком новой программы искусственного интеллекта (ИИ), которая показала, что программа работает более эффективно чем традиционные методы купли-продажи.

По словам главы глобальной торговой компании Дэниэла Кименти, программа ИИ, которая получила название LOXM, будет запущена в I квартале 2018 в АЗИИ, а в IV - в США.

Задача LOXM заключается в том, чтобы выполнять клиентские заказы с максимальной скоростью по лучшей цене, опираясь на полученный опыт от миллиона прошлых торговых операций - как реальных, так и виртуальных - для решения проблемы, каким образом разгрузить крупные доли акций без изменения рыночной цены.

"Такие операции ранее осуществлялись людьми, но ИИ теперь может делать это гораздо быстрее и более эффективно", - сказал Дэвид Фелп из группы JPMrgan Europian Equity Quant Research.

Инвестиционные банки пытаются использовать ИИ, автоматизацию и робототехнику для того, чтобы сократить расходы и устранить трудоемкую рутинную работу.

JPMorgan, который является крупнейшим инвестиционным банком по уровню доходов, считает, что он первым на Уолл-стрит использует ИИ в торговых операциях и сообщил, что для внедрения подобной технологии у конкурентов займет от 18 до 24 месяцев.

Как сообщает издание, одной из возможных эволюционных модификаций LOXM может стать персонализированный подход к каждому клиенту. Предполагается, что машины можно будет научить "знакомиться" с каждым отдельным клиентом, и осуществлять операции опираясь на анализ их поведения и реакций.