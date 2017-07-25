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Morgan Stanley превзошел по капитализации Goldman Sachs впервые за 10 лет
10:13 25.07.2017 |
Американский банк Morgan Stanley, занявший после финансового кризиса довольно осторожную позицию, в понедельник превзошел по капитализации своего конкурента - Goldman Sachs Group Inc., придерживающегося более свободного подхода к бизнесу, что отмечено впервые за 10 лет, пишет газета The Wall Street Journal.
Акции Morgan Stanley подорожали по итогам торгов 24 июля на 0,3% - до $46,71, что является максимальной ценой с марта и соответствует капитализации банка на уровне $86,4 млрд, свидетельствуют данные FactSet.
Стоимость акций Goldman Sachs опустилась в понедельник на 1% - до $218,18, что соответствует капитализации в $85,88 млрд. Таким образом, рыночная стоимость Morgan Stanley выше примерно на $500 млн по сравнению с Goldman Sachs.
Ранее отмечалась обратная ситуация: в 2009 году разница между капитализацией Goldman Sachs и Morgan Stanley достигала $53 млрд в пользу Goldman.
Goldman Sachs демонстрировал довольно сильные показатели после финансового кризиса 2008 года. Однако в последние годы банк страдал от ослабления волатильности мировых финансовых рынков, а также ужесточения регулирования, сделавшего торговые операции с ценными бумагами и деривативами менее прибыльными.
Morgan Stanley, который с трудом вышел из кризиса, сфокусировался на более стабильных направлениях бизнеса, включая управление активами состоятельных клиентов, и сократил операции по торговле активами с фиксированной доходностью.
Прибыль и выручка Morgan Stanley за второй квартал 2017 года превзошли прогнозы рынка, в то время как результаты Goldman Sachs разочаровали инвесторов: выручка банка от операций с ценными бумагами с фиксированной доходностью, валютами и сырьем (FICC) рухнула на 40%.
Капитализация Goldman Sachs превышала рыночную стоимость Morgan Stanley с 2007 года.
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