Goldman Sachs смягчил дресс-код для ИТ-персонала

Один из крупнейших банков США Goldman Sachs существенно смягчил дресс-код для ИТ-персонала, чтобы успешнее конкурировать с высокотехнологичными компаниями, включая Google, Facebook и Amazon, на рынке труда.

Как пишет Financial Times, три недели назад банк разрешил сотрудникам этих подразделений одеваться неформально, но рекомендовал придерживаться более строгого стиля на встречах с клиентами.

По данным издания, на изменениях настоял новый ИТ-директор Goldman Sachs Элиша Визель.

Goldman Sachs - пятый по величине активов банк США, однако гендиректор Ллойд Бланкфейн часто сравнивает его с высокотехнологичными компаниями, поскольку сейчас почти 25% из 33 тыс. сотрудников Goldman заняты совершенствованием цифровой инфраструктуры и технологическими инновациями.

Как отмечает Daily Mail, в лондонском Сити дресс-код Goldman считался одним из самых жестких.