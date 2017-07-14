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Goldman Sachs смягчил дресс-код для ИТ-персонала
13:01 14.07.2017 |
Один из крупнейших банков США Goldman Sachs существенно смягчил дресс-код для ИТ-персонала, чтобы успешнее конкурировать с высокотехнологичными компаниями, включая Google, Facebook и Amazon, на рынке труда.
Как пишет Financial Times, три недели назад банк разрешил сотрудникам этих подразделений одеваться неформально, но рекомендовал придерживаться более строгого стиля на встречах с клиентами.
По данным издания, на изменениях настоял новый ИТ-директор Goldman Sachs Элиша Визель.
Goldman Sachs - пятый по величине активов банк США, однако гендиректор Ллойд Бланкфейн часто сравнивает его с высокотехнологичными компаниями, поскольку сейчас почти 25% из 33 тыс. сотрудников Goldman заняты совершенствованием цифровой инфраструктуры и технологическими инновациями.
Как отмечает Daily Mail, в лондонском Сити дресс-код Goldman считался одним из самых жестких.
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