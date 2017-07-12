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Париж проиграл Дублину в борьбе за банки
19:07 11.07.2017 |
Крупные банки, страховщики и другие компании, оказывающие финансовые услуги, предпочитают переносить штаб-квартиры в Дублин после Brexit, говорится в отчете консалтинговой компании EY.
Отчет EY UK Attractiveness for Financial Services Investors, опубликованный в понедельник, показывает, что из 222 компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые сотрудничают с EY, 59 заявили, что хотели бы перевести некоторых сотрудников или создать новое подразделение в ЕС после Brexit. 19 упомянули переезд в Дублин или Ирландию, что делает страну самым популярным местом переселения компаний. На втором месте - Франкфурт, его выбрали 18 компаний.
Barclays, старейший из четырех крупных банков Великобритании, является одним из банков, которые хотят перевести операции в Дублин. В январе сообщалось, что банк создаст там штаб-квартиру после Brexit. Офисные помещения купил там и JPMorgan.
Небольшое государство Люксембург, известное своим количеством крупных корпораций, имеющих там налоговые базы, занимает третье место: его упомянули 11 компаний. Париж, который активно стремится привлечь банки, оказался на четвертом месте.
"Разнообразие объявленных мест подчеркивает, что ни один европейский центр не является альтернативой Лондону", - сказал Омар Али, руководитель британской финансовой службы EY.
Ожидается, что число банков, объявляющих или обсуждающих планы, вырастет в ближайшие недели, особенно после комментариев на прошлой неделе, которые сделала Сабина Лаутеншлягер, заместитель председателя Единого надзорного механизма Франкфурта, который контролирует финансовую стабильность банков еврозоны.
Лаутеншлагер заявила, что банки должны поторопиться и решить, что они собираются делать: "Мое сообщение было предельно ясным: поторопитесь! Подумайте и решите, а также свяжитесь с нами, чтобы мы могли обсудить ваши планы в отношении ожиданий обеих сторон".
Приближается и крайний срок, установленный Управлением по финансовому регулированию и надзору для представления своих планов на случай непредвиденных обстоятельств, и планы должны быть представлены не позднее конца июля.
До сих пор лишь немногие банки и страховщики объявили о формальных планах по перемещению персонала и операций из Лондона в результате ожидаемой потери прав финансовой паспортизации Великобритании.
Три японских кредитора (Daiwa, Sumitomo Mitsui Financial Group и Nomura) подтвердили за последние пару недель, что после Brexit они создадут новые базы в финансовом центре Германии во Франкфурте.
Паспорт, по сути, является соглашением, которое позволяет банкам со штаб-квартирой в Великобритании получать доступ к клиентам и финансовым рынкам в 28 странах торгового блока ЕС. Он включает в себя систему общих финансовых правил, которые подписывают все страны, состоящие в паспортной сети.
Это означает, что американский или японский банк может создать филиал в Лондоне, после чего филиалы банка смогут действовать на континенте. Если Великобритания теряет паспорт, эти филиалы не будут привязаны к стране на едином рынке ЕС и, следовательно, не смогут предоставлять весь необходимый спектр услуг.
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