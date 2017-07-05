Италия подала иск на €2,7 млрд к Morgan Stanley

Счетная палата Италии подала исковое заявление против Morgan Stanley, обвинив американский банк во введении итальянских властей в заблуждение относительно сделок с финансовыми инструментами, по которым Италия в итоге выплатила банку 2,7 млрд евро.

Иск был подан после проведения расследования итальянскими властями. Как отмечают источники агентства "Рейтер", Счетная палата Италии (Corte dei Conti) подала заявление к Morgan Stanley от имени итальянских налогоплательщиков.

Помимо обвинений в том, что Morgan Stanley ввел власти Италии в заблуждение по поводу контрактов, которые были изначально спекулятивными (по утверждению обвинения), а не средством хеджирования рисков, власти также обвиняют американский банк в конфликте интересов.

Речь идет о сделках по деривативам (производным финансовым инструментам), заключенным в период с 1995 по 2005 гг. Контракты были впоследствии расторгнуты в декабре 2011 г. и январе 2012 г.

Власти Италии приобрели у Morgan Stanley ряд свопов и опционов по процентным ставкам, однако в определенный момент были вынуждены расторгнуть контракты, выплатив за это Morgan Stanley $3,4 млрд.

Итальянские следователи также утверждают, что Morgan Stanley вступил в конфликт интересов в данной ситуации: американский банк не только продавал деривативные контракты Минфину Италии, но также содействовал Италии в проведении финансовых операций, в частности покупал и участвовал в продаже гособлигаций страны.

В августе 2016 г. в рамках квартальной отчетности в Morgan Stanley указали, что получили предложение от итальянских следователей по поводу возможности досудебного завершения данного разбирательства.

Стоит добавить, что помимо Morgan Stanley ряд других американских банков (в частности, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America (бывш. Merrill Lynch) и ряд других) заключали схожие сделки не только с Минфином Италии, но также и с муниципалитетами ряда итальянских городов страны. Деривативные контракты также в свое время у Goldman Sachs приобрели и власти Греции.

Данные сделки были заключены в преддверие долгового кризиса, который разразился в Европе в 2010 г. на фоне финансовых проблем в Греции, а также последовавшего распространения опасений по поводу стабильности финансов других периферийных стран еврозоны, а также Италии.

Деструктивная роль, которую сыграли представители частного сектора США в долговом кризисе в Европе, пока что продолжает остаться в тени, несмотря на масштаб и последствия, которые имели спекулятивные сделки инвестбанков.

Данный опыт заслуживает внимания и сегодня, так как непосредственные участники этих сделок теперь находятся в администрации США. Одним из них является Гэри Кон, бывший президент и главный операционный директор Goldman Sachs. В настоящий момент он является старшим помощником президента США Дональда Трампа по экономической политике.